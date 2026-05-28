DAKAR : pourquoi Azoura Fall a été arrêté alors qu'il s'apprêtait à partir à Kaolack pour la tabaski

Assane Guèye, alias Azoura Fall, est de nouveau en état d'arrestation. Le militant de Pastef a été interpellé au niveau d'une station-service située au poste de Médine, alors qu'il se ravitaillait en carburant en vue de passer la fête de Tabaski dans le Saloum.



Intercepté sur place, il a été embarqué par des policiers en civil et conduit dans les locaux de la Division spéciale de cybersécurité (DSC), où il se trouve actuellement pour audition. À l'issue de celle-ci, il pourrait être placé en garde à vue.



L'influenceur est soupçonné d'avoir tenu des propos offensants à l'égard du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.



Dans une déclaration faite hier à l'Assemblée nationale, Azoura s'en est pris violemment au chef de l'État. Selon des informations de Seneweb, le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar s'est aussitôt autosaisi du dossier, en ordonnant à la DSC de procéder à l'interpellation du suspect.























































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