Le groupe Emedia-Invest est en deuil, avec le décès, ce lundi 4 mai 2020, du technicien radio Aliou Diassé, des suites d’une longue maladie. Brillant technicien, Diassé est parti sur la pointe des pieds.



Le Directeur général du groupe Emedia et l’ensemble des employés présentent leurs condoléances les plus attristées à sa famille et s’associent aux prières pour qu’Allah accueille le défunt au paradis.