DÉCISION UNILATÉRALE DE NE PAS RENOUVELER LE CONTRAT DE LEUR LOCATION - Un concert de casseroles et de klaxons prévu ce matin par le monde estudiantin contre...Ousmane Sonko

Sauf revirement, un concert de casseroles et de klaxons retentira dès 9h du matin à Ziguinchor.En effet, dakarposte a appris (comme en atteste l'affiche postée) que des étudiants de cette région historique et naturelle du Sénégal, situé au sud du pays, entendent ainsi protester contre la décision unilatérale du maire Ousmane Sonko. Qui, refuse de ne pas renouveler le contrat de location de leur bâtiment d'hébergement sis à Dakar.Comme le dit l'adage: qui sème le vent récolte la tempête; entre d'autres termes: une personne, à l'image d'un certain Ousmane Sonko, qui suscite constamment le trouble ne doit pas s'étonner d'en subir les conséquences.Affaire à suivre...