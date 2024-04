«Après 18ans de militantisme, j'ai pris la décision de mettre un terme à mon compagnonnage avec le Président Idrissa Seck, en démissionnant du Parti Réew-mi», a annoncé Daouda Bâ. Le désormais ex porte-parole du parti Rewmi dit avoir discuté avec l’ex maire de Thiès et l'a remercié pour sa confiance et ses riches enseignements durant tout le temps qu’a duré leur compagnonnage. Il n'a pas évoqué les raisons d'une telle décision.



























































































igfm