DERNIÈRE MINUTE- Encore un séisme en ...Turquie !

Un séisme d'une magnitude de 6,4 a été enregistré lundi soir dans la province turque de Hatay (sud), la plus éprouvée par le tremblement de terre du 6 février qui a fait plus de 41.000 morts en Turquie, a rapporté l'agence turque de secours Afad.



La secousse dont l'épicentre était situé dans la localité de Defne, selon l'Afad, est survenue à 20H04 (17H04 GMT) et a été très violemment ressentie par les équipes de l'AFP à Antakya et à Adana , 200 km plus au nord.



Séisme en Turquie : Erdogan promet de reconstruire 200 000 logements

Alors que la Turquie n'en finit plus de compter ses morts - plus 44 000 - après le terrible séisme du 6 février, le président Turc a promis lundi un vaste plan de reconstruction dans les zones dévastées.





Face à la colère et la détresse des rescapés, le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé lundi la construction de 200 000 logements dans les onze provinces turques affectées par le tremblement de terre. Et, cette fois, les normes de constructions seront beaucoup plus strictes.



"Aucun des immeubles ne fera plus de trois ou quatre étages", a déclaré le président Erdogan depuis la province d'Hatay (sud), la plus affectée par le tremblement de terre d'une magnitude 7.8.





"Tous les bâtiments seront reconstruits de zéro (...) sur des sols solides et selon les bonnes pratiques", a insisté le chef de l'Etat, précisant que la construction de ces logements débutera en mars.



Le président promet que les premiers relogements auront lieu "d'ici un an".





Cent-trente mille des logements annoncés seront construits dans les provinces d'Hatay, de Kahramanmaras et de Malatya, les plus affectées par le séisme.



Les mosquées et autres lieux de culte seront également reconstruits, a assuré M. Erdogan.



Le président, qui a indiqué que plus de 114 800 personnes ont été sauvées des décombres, a précisé que les banques publiques allaient effacer les dettes des personnes mortes dane le séisme.



Au total, "les besoins en abri de 1,69 million de personnes ont été satisfaits", a indiqué le président turc, qui a ajouté que quelque 375 000 sinistrés ont été évacués des provinces affectées vers d'autres villes du pays, dont les trois quarts par avion.



Côté opérations de sauvetage, elles sont progressivement réduites. La recherche de corps se poursuit désormais dans seulement deux des régions les plus touchées, Hatay et Kahramanmaras.