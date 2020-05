DES MEMBRES DE LA DIASPORA AFRICAINE COLLECTENT DES DONS POUR QUATRE POUPONNIÈRES SÉNÉGALAISES

Des membres de la diaspora africaine ont annoncé dimanche à l’APS leur initiative visant à collecter 10.000 euros (environ 6,5 millions de francs CFA) pour venir en aide à quatre pouponnières du Sénégal.



Les auteurs de cette initiative baptisée ‘’Africa Diaspora Fights Coronavirus’’ (La diaspora africaine lutte contre le coronavirus) sont Chams Diagne, de Talent2Africa (Côte d’Ivoire), Amina Gerba, membre du Forum Afrique Expansion, Achille Ubalijoro, de Kabera Consulting Inc. (Canada), Amadou Diawara, du Groupe FAMIB (Mali), et Moussa Traoré, du groupe Sonatel (Sénégal).



La collecte de fonds va se faire via la plateforme Jamaafunding (à travers le lien https://www.jamaafunding.com/projets/africa-diaspora-fights-coronavirus-senegal/details), indiquent-ils dans un communiqué.



Les pouponnières choisies pour bénéficier des dons collectés se trouvent à La Médina (Dakar), Nianing (Mbour), Oussouye et Kabrousse (Ziguinchor), précise la même source.



Les auteurs de cette initiative rappellent que ‘’les pouponnières, en temps normal, vivent principalement de dons’’.



Dès lors, soulignent-ils, ‘’en ces temps difficiles et de confinement, elles peuvent être oubliées’’, alors que ‘’les enfants sont toujours là et attendent qu’on leur vienne en aide’’.



Les auteurs de l’initiative ‘’Africa Diaspora Fights Coronavirus’’ assurent que ‘’l’intégralité des dons sera versée directement aux pouponnières’’ choisies, connues pour l’assistance qu’elles apportent aux ‘’enfants vulnérables ou en danger’’.



Ils disent vouloir réaliser ce projet ‘’en synergie avec le gouvernement [sénégalais] et les acteurs de la protection de l’enfance’’.



‘’Nous sommes de ceux qui estiment que la diaspora peut jouer un rôle crucial dans la lutte contre cette pandémie’’ de coronavirus, affirment les responsables d’‘’Africa Diaspora Fights Coronavirus’’.



‘’Parce que la traçabilité est clé, nous nous engageons à une communication transparente tout au long du projet’’, promettent-ils, ajoutant que l’initiative est menée avec ‘’la collaboration de Caritas’’.



Les auteurs de ce projet promettent d’en faire bénéficier les ‘’enfants des rues, les talibé (enfants-mendiants) et les familles les plus démunies’’.



‘’Notre objectif est d’aider à financer la (…) distribution de produits de première nécessité (matériel médical, repas, médicaments, etc.) aux personnes touchées directement ou indirectement par le Covid-19’’, ajoutent les responsables d’‘’Africa Diaspora Fights Coronavirus’’.

































aps