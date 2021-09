DES ORAGES ET PLUIES ANNONCÉS SUR LA QUASI-TOTALITÉ DU TERRITOIRE

Des activités pluvio-orageuses accompagnées de vents forts vont toucher la quasi-totalité du pays, au cours de cette nuit, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).



Samedi après-midi, "ces orages et pluies se manifesteront vers la façade ouest du territoire" sénégalais, signalent les prévisionnistes dans un bulletin météo pour les prochaines 24 heures.



Les températures journalières connaîtront une "légère baisse". Cette situation n’empêchera pas cependant la chaleur humide d’être "ressentie à l’intérieur du pays, notamment vers le nord et l’est où les températures maximales tourneront entre 37 et 41°C".



Des visibilités généralement bonnes sont prévues, tandis que les vents dominants, d’intensité modérée à momentanément assez forte, "seront de secteur sud-ouest".







































aps