DES OSSEMENTS, SEMBLABLES À CEUX D’UN HUMAIN, DÉCOUVERTS DANS UN CAMION À ORDURES

Des ossements semblables à ceux d’un humain ont été découverts, ce lundi 16 mars 2020 au quartier Nord Foire (Dakar). Ils avaient été enfouis dans un emballage et jetés dans un camion de ramassage d’ordures.



Une découverte des plus curieuses qui a donné suite à une ouverture d’enquête menée par les gendarmes de la Brigade de la foire. Selon l’Obs, le charretier qui a convoqué ses ossements dans camion de ramassage d’ordures a été entendu. Il a, dans sa déposition, indiqué qu’il ignorait le contenu de son chargement, avant de préciser les avoir collectés à la devanture de 5 maisons.



Fort de ces informations, informe la même source, les gendarmes vont ratisser large et entrer en contact avec les occupants de ces cinq maisons, dont certains ont été identifiés et auditionnés par les pandores qui attendent de recevoir, probablement, ce mardi, les résultats des examens requis. Des conclusions qui devraient marquer un tournant important dans l’enquête en cours.































































