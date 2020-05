DEWËNËTI ! par Guy Marius Sagna,

Ces derniers jours, j'ai beaucoup pensé à ce Khalife au bonnet carré auquel fut posée cette question: "de toutes les confrèries au Sénégal, laquelle est la meilleure ?"

Il leur répondit :

"vous, entre le policier, le gendarme, le sapeur pompier, le militaire, le marin, quel corps est le meilleur ? Ils servent tous le drapeau national. Nous aussi, le Tidiane, le Mouride, le Khadre, le Layenne...nous servons tous un seul drapeau : l'ISLAM."

Depuis des années, je n'ai rien trouvé de plus beau face aux manipulations des sentiments religieux et confrériques qui ne servent qu'un seul drapeau : la division du peuple face au même ennemi qu'est le néocolonialisme parasitaire de nos élu.e.s. Peu importe le nombre de Korité restons unis frères et sœurs mourides, tidianes, layennes, chrétiens...Résistons à ces pyromanes irresponsables.

Et n'oublions pas aussi que "Le sang qui coule dans nos veines est un mélange de sang sérère, toucouleur, peul, laobé, congolais, sarakollé et sara … Dès lors, quel doit être le comportement d’un Africain conscient ? Il doit se dégager de tout préjugé ethnique et acquérir une nouvelle forme de fierté : la vanité d’être Wolof, Toucouleur, Bambara, etc … doit faire place à la fierté d’être Africain, tant qu'il est vrai que ces cloisons ethniques n’existent que par notre ignorance." (Cheikh Anta DIOP)

DEWËNËTI !

Que vous fétiez Korité ce samedi ou ce dimanche, Dewënëti à toutes et à tous. Que vous fétiez Korité ce samedi ou ce dimanche et peu importe ce qui a été dit dans telle émission ou sera raconté demain, nous vous aimons tous de la même manière et vous disons Dewënëti.