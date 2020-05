DEYNA BALDÉ EXPRIME SES REGRETS ET SE CONFIE SUR DIOP ISEG: «C’estmon ami,mon grand-père,mon père…mon tout»

Revoilà Deyna Baldé. Quelques mois après avoir mis au monde un garçon, la chanteuse a exprimé ses regretsdans l’affaire qui l’a opposée à Diop Iseg lors d’unlive via Instagram.

En forme, décontractée et très juste dans sa communication, Deyna Baldé n’a pas voulu s’épancher sur la procédure en cours.

«La justice fait son travail et vous saurez tout ce qui s’est passé», dit-elle d’emblée. Avant d’exprimer ses regrets. Elle dit même qu’elle allait arrêter la procédure si cela ne dépendait que d’elle. «Si j’avais la possibilité d’arrêter la procédure, j’allais le faire.

Il y a eubeaucoupde chosesdans cette affaire,mais le fond du problème, ce n’est pas moi. Le moment venu, vous saurez tout. Si cela ne tenait qu’àmoi, la situationn’allaitpas aboutir à une procédure judiciaire», dit-elle.

La chanteuse va même plus loin en confiant qu’elle prie pour Diop Iseg. «Tout d’abord, je prie pour Diop, car malgré ce que les gens diront, c’est un homme très gentil.

Il aungrand cœur et il a aidé beaucoup de gens. Si vous voyez les réactions excessives de ses proches, c’est parce qu’il fait des choses énormes pour tout le monde», confie Deyna Baldé. Qui poursuit : «je ne le lui ai jamais souhaité la prison, parce que c’est mon ami, mon grand-père, mon père… c’est mon tout parce qu’il m’a beaucoup aidée.

L’erreur est humaine. Que Dieu l’aide pour qu’il sorte de prison et qu’ilrejoigne sa famille.Parce que le fait qu’il soit en prison, je n’y gagne riendu tout et cen’est pasdansmonintérêtde lui souhaiter cela». Elle précise aussi que la suite de l’affaire ne dépend pas d’elle. «Si j’avais la possibilité de retirer la plainte, j’allais le faire», assure-t-elle.

Insultée et trainée dans la boue dans les réseaux sociaux, la jeune chanteuse prend de la hauteur etdemandemêmepardon. «Les insultes portées sur ma personne ne me font rien. C’est parce que les gens n’ont pas compris qu’ils réagissent ainsi.

En tout cas, je demande pardonà toutlemonde», confie Deyna Baldé. Ala question de savoir si cette affaire n’a pas entaché sa relationavec la filleduPdgde l’Iseg, Deyna Baldé balaie d’un revers de main ces rumeurs. «Je n’ai pas eu de problème avec Abiba, iln’ypasde frictionentrenous», assure-t-elle.



SambaTHIAM

LesEchos