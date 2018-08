DGPN :OUSMANE SY OU LA CONSÉCRATION D'UN MODÈLE

Depuis que l'ancien président Abdou Diouf avait décidé de re-confier les rênes de la Police aux personnels de cette institution qui depuis les événements douloureux de 1962, était sous la coupe réglée des administrateurs civils, jamais la nomination du Directeur Général n'a fait autant l'unanimité.





En effet, depuis 1996, année où l'ancien Président Abdou Diouf avait nommé Feu Amadou Moustapha Sarr dit Toto Directeur général de la Sûreté Nationale, tous les commissaires qui ont par la suite eu l'insigne honneur d'occuper le stratégique strapontin de DG de la police, ont été dès leur nomination, victimes "d'attaques" pas du tout catholique.



Du Commissaire Antoine Mendy nommé aux premières heures de l'alternance de 2000 en passant par Léopold Diouf, Assane Ndoye, Saliou Diallo, Codé Mbengue, Abdoulaye Niang, Anna Semou Faye et Omar Maal, tous ont été contestés par leurs pairs et certains en ont d'ailleurs fait les frais comme avec l'affaire de la drogue dans la police qui avait emporté le très brillant Commissaire de police, Abdoulaye Niang.

Cette pratique qui n'est pas propre à la police semble ne pas concerner le tout nouveau DGPN, le Contrôleur de Police, Ousmane Sy qui pendant près de 31ans aura loyalement servi et ce à yous les niveaux où sa brillante carrière l'a conduit.



En effet, dakarposte, votre site qui avait annoncé l'exclusivité de la nomination d'Ousmane Sy s'est rapproché des policiers de tous grades qui ont été unanimes à reconnaître le mérite de celui qui va présider aux destinées de la Police.



Pour rappel, Ousmane Sy est issu de la 21e Promotion de l'école nationale de police. Cette promotion coïncide d'avec l'année où le président Abdou Diouf avait radié l'ensemble des policiers.

Déjà, élève l'ancien directeur de L'ENP, le Commissaire Divisionnaire de Classe Exceptionnelle, M. K. Sèye avait vu en lui, l'une des valeurs sûres de la police.



Pour un de ses camarades de promotion en service dans une direction stratégique, " Feu le ministre d'État Jean Collin qui assurait la tutelle du ministère de l'intérieur en ces moments sombres pour la police, avait été frappé par la qualité des notes de l'élève Officier de Paix d'alors et avait demandé à la direction de l'école de faire un suivi sur le jeune ancien enfant de troupe (AET) du Prytanée Militaire de Saint Louis. La suite de sa carrière est là pour donner raison à titre posthume à Jean Collin qui demeure le Père fondateur de la Police actuelle sénégalaise.



Aux yeux de l'actuel numéro 2 de la police nigerienne ( Hama Issoufou, "Pour avoir fait mes humanités avec Ousmane Sy au niveau de L'ENP qui a été le centre d'excellence pour des policiers nigeriens et autres nationalités, cette nomination est une fierté pour toute cette promotion qui était l'une des meilleures en qualité".



Dans sa lourde mission, Ousmane Sy ne sera pas seul quand on sait que la plupart de ses promotionnaires dirige les directions de la police nationale comme, Ousmane Gueye, le directeur de L'ENP, Hamady Lam, le directeur du GMI et l'ancien Commissaire Central de Dakar, Arona Sy.



L'homme qui va désormais présider aux destinées de la Police est titulaire de plusieurs décorations. Il est également titulaire de nombreux diplômes dont les plus récents sont des Master en diplomatie et stratégie.





Mamadou Ndiaye, journaliste d'investigations, Dirpub dakarposte