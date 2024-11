DIOURBEL | 4,5 TONNES DE PRODUITS IMPROPRES À LA CONSOMMATION INCINÉRÉES

Le service régional du commerce de Diourbel a procédé à l’incinération de 4,5 tonnes de produits impropres à la consommation. Cette opération s’est déroulée à la décharge publique de la commune de Tocky, dans le département de Diourbel.



Selon Djibril Diop, adjoint au gouverneur de la région de Diourbel chargé du développement, cette initiative s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la vente et la consommation de produits périmés. L’objectif est de protéger la santé et le bien-être des consommateurs.



Les marchandises détruites, évaluées à 4,5 millions de francs CFA, comprenaient principalement des produits alimentaires tels que des boissons alcoolisées, des biscuits, du lait, du sucre, ainsi que des articles non conformes comme des lampes à incandescence, désormais interdites à la commercialisation.



Djibril Diop a salué le travail des agents du service régional du commerce pour leurs efforts constants en matière de protection des consommateurs. Il a également exhorté ces derniers à vérifier systématiquement les dates de péremption des produits qu’ils achètent.



Abdoulaye Dieng, chef du service régional du commerce de Diourbel, a précisé que ces saisies ont été réalisées sur une période d’un an grâce à des descentes régulières dans les différents circuits de distribution, incluant les détaillants, les grossistes, les demi-grossistes et les grandes surfaces.



Il a également souligné que les opérations de saisie ont principalement concerné le département de Diourbel. « La ville de Mbacké dispose d’un service départemental autonome qui opère principalement à Touba. Toutefois, le bureau de Diourbel intervient en soutien dans le département de Mbacké, notamment lors des fêtes religieuses », a-t-il expliqué.

















































Rts