DIOURBEL - L’ÉTUDIANT K. MBOUP ET SA COPINE CONDAMNÉS À 7 JOURS DE PRISON

Plus que quatre jours à passer en prison, pour le jeune couple qui a défrayé la chronique cette semaine, après que l’étudiant K. Mboup, âgé de 22 ans, et inscrit à l’UGB de Saint-Louis, a été arrêté au centre d’examen de Ndayane, à Diourbel, dans un accoutrement féminin qui n’a pas suffi à tromper la vigilance des surveillants de l’examen du baccalauréat général.



Démasqué alors qu’il tentait de passer les épreuves à la place de sa petite amie, dénommée Gangué Dioum, âgée de 19 ans, élève au lycée Keur Khadim, il avait été arrêté et conduit au commissariat central de Diourbel où sa dulcinée l’avait rejoint quelques instants plus tard avant qu’ils ne fassent le tour du web...



Ce jeudi, les deux tourtereaux ont été jugés et condamnés à une peine d’un mois dont 7 jours de prison ferme. La sentence a été prononcée, ce matin, par le président du tribunal des flagrants délits de Diourbel contre l’étudiant K. Mboup et sa copine, G. Dioum, arrêtés le week-end dernier pour faux et usage de faux et fraude à l’examen.



Auparavant, le substitut du procureur, Mamadou Seydou Diao, avait requis à leur encontre une peine d’un mois de prison ferme.













































emediasn