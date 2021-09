DOMINÉ PAR LA CÔTE D’IVOIRE, LE SÉNÉGAL CHUTE EN DEMI-FINALE

Couper l’élan des Ivoiriens pour se qualifier en finale, c’était le mot d’ordre à la reprise côté sénégalais. D’ailleurs, les Lions sont plus présents, de retour des vestiaires. Menés, 36-29, à la mi-temps, les Sénégalais sont revenus à un panier de retard, 39-36, dans le 3e quart temps.





Le coach ivoirien demande d’ailleurs un temps mort. La bataille fait rage sous le panier. 53-48, c’est le score à la fin du 3e quart temps, en faveur des Éléphants. Les Lions ont tenté de recoller au score mais en vain.



Début du 4e et dernier quart temps. Les Lions se battent mais sont en manque de réussite sur les tirs à mi-distance. Le cerceau repousse leurs ballons. Malgré ça, Gorgui Sy Dieng porte le score à 51 pour le Sénégal, contre 54 pour l’adversaire, à plus de sept minutes de la fin du match.



Brancou Badio donne le tournis à la défense ivoirienne



Trois points séparent les deux équipes. Faute sur Brancou Badio. Le banc ivoirien proteste mais rien n’y fera. Les Lions marquent leur 53e point, et ils sont désormais à un point de retard. Manque de bol pour eux, Matt Costello ne se rate pas également. Brancou Badio, toujours lui, réussit un bras roulé dévastateur. C’est chaud bouillant, 55-54.



Mais c’est Boniface Ndong qui réclame un temps mort lorsque ses hommes sont menés 63 à 57. Dunk de Souleymane Diabaté, pour la Côte d’Ivoire, 63-57. En face, Pierra Henry effectue son retour, 65-59. Mais, c’est les Ivoiriens qui tiennent le bon bout, 68-59.



Dans le désarroi, les Lions multiplient les fautes. 75-65, c’est le score final, aux dépens du Sénégal.



Les Ivoiriens gardent une invincibilité de 18 matchs. La Tunisie, son adversaire en finale, est prévenu.

































emediasn