DON DES FEMMES DE L’ARTP AU SERVICE ONCOLOGIE DE L’HÔPITAL LE DANTEC (images)

L’Association des Femmes de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes vient encore en aide aux enfants malades de l’Hôpital Aristide Le Dantec.

Ces braves dames de l’ARTP ont procédé à la remise d’un chèque aux responsables du Service Oncologie de la Pédiatrie de l’établissement sanitaire en question.

La cérémonie s’est déroulée ce vendredi 15 mai 2020 à l’hôpital Le Dantec avec une délégation réduite de l’AFARTP (respect des exigences actuelles de sécurité sanitaire oblige), conduite par sa nouvelle présidente, Madame MBAYE née Fatoumata Binetou KHOUMA.

Ce chèque d’un montant conséquent est destiné à l’achat de kits de soins pour notamment soulager les nombreux cas sociaux qui sont internés dans ce service.

Par cette bonne action, les Femmes de l’ARTP ont juste sacrifié à une vieille traduction en faveur de ces couches sociales défavorisées dans un contexte particulier marqué par la pandémie du COVID-19.

En effet, chaque année, l’AFARTP fait ce don en faveur des enfants atteints de Cancer et admis au Service Oncologie de l’Hôpital Aristide Le Dantec.

Pour rappel, cette association qui œuvre dans le social est aussi en première ligne dans la lutte contre le Coronavirus. Récemment, par le biais du Directeur Général de l’ARTP, Monsieur Abdoul LY, elle a fait parvenir au « Fonds Force Covid-19 » sa modeste contribution.

Portée sur les fonts baptismaux le 8 mars 2007, l’AFARTP soutient en permanence des femmes rurales à s’épanouir grace à l’utilisation des TIC dans les domaines de l’agriculture, de l’artisanat, de la pêche et de l’élevage.

Elle facile aussi aux femmes handicapées et entrepreneures l’accès à des outils de travail dans leurs domaines d’activité respectifs.

Et ce n’est pas tout, l’AFARTP sensibilise et aide des femmes à se faire dépister du cancer du col de l’utérus en collaboration avec les associations de lutte contre cette pathologie.

Hormis des visites permanentes et autres actions sociales ponctuelles dans des prisons pour femmes à Dakar et ailleurs, ces infatigables dames de l’ARTP font régulièrement des dons dans les daaras et pouponnières de la capitale et dans les régions, sans compter une opération annuelle de don de sang avec le concours du Centre National de Transfusion Sanguine.

Bon à rappeler, l’Association des Femmes de l’ARTP vise à favoriser l’émergence d’un cadre d’épanouissement pour l’ensemble de ses membres, basé sur des vertus cardinales que sont la solidarité, la tolérance, la concertation et le consensus.

L’AFARTP se veut enfin un creuset d’échanges, de réflexion sur des expériences déjà réussies et d’amélioration des conditions de ses membres au sein de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes.