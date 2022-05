DOSSIER LOCAFRIQUE RENVOYE AU 24 MAI : Khadim Bâ demande à discuter d’abord avec son père

La gestion de Locafrique n’est pas encore entre les mains d’Amadou Bâ. Ce, malgré la décision de la Cour d’appel. Et ce n’est pas demain la veille puisque Khadim Bâ ne veut pas encore s’exécuter. Le fils demande d’abord à rencontrer son père. En effet, hier, suite à la requête aux fins de restitution de ses biens, notamment les clés de la société Locafrique, les deux parties se sont rencontrées devant le 1er Président de la Cour d’appel de Dakar. Mais, au lieu débattre sur la restitution, Khadim Bâ a demandé avec insistance un renvoi au motif qu’il veut discuter avec son père pour régler le contentieux de Locafrique. C’est l’argument qu’il a brandi devant le 1er Président de la Cour d’appel qui a finalement accédé à sa demande. Au final, le juge a renvoyé au 24 mai prochain. Rappelons qu’Amadou Bâ a demandé la restitution de ses biens à la suite de l’arrêt de la Cour d’appel, statuant en matière civile et commerciale et qui a annulé le protocole de cession d’actions, un acte sous seing privé de cession d’actions sur lequel Khadim Bâ s’était fondé pour prendre la direction de Locafrique.















































LES ECHOS