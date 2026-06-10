DOUANES : BABACAR MBAYE SALUE LES PERFORMANCES DE LA RÉGION SUD ET ANNONCE DES MESURES POUR LA FILIÈRE ANACARDE

Le directeur général des Douanes, Babacar Mbaye, a bouclé sa tournée nationale par la Direction régionale du sud (DRS), qui couvre les régions de Kolda, Ziguinchor et Sédhiou. Cette visite, effectuée du 1er au 6 juin, a permis d’évaluer les performances des services douaniers et d’échanger avec les acteurs économiques sur les défis liés au développement de la région.



Au terme de cette tournée, le directeur général a fait état de résultats encourageants pour l’année 2025. Les liquidations douanières de la région sud ont atteint 5,76 milliards de francs CFA contre 4,82 milliards en 2024, soit une progression de près de 20 %. Une évolution que l’administration attribue à une meilleure maîtrise de l’assiette fiscale et à un renforcement des opérations sur le terrain.



La lutte contre la criminalité transnationale organisée a également enregistré des résultats significatifs. Les unités douanières de la région ont procédé à la saisie de 387 kilogrammes de cocaïne, d’une valeur estimée à 31 milliards de francs CFA. Elles ont également intercepté 5,168 tonnes de chanvre indien évaluées à plus de 506 millions de francs CFA ainsi que des faux médicaments d’une valeur supérieure à 9 millions de francs CFA.



Les services douaniers ont en outre intensifié leurs actions contre les flux financiers illicites avec la saisie de 41 064 coupures de billets noirs représentant un montant estimé à 5,545 milliards de francs CFA. La subdivision des Douanes de Ziguinchor a, de son côté, déjà saisi plus de 10 tonnes de cannabis depuis le début de l’année 2026.



Au-delà des questions sécuritaires, la tournée a été marquée par des échanges avec les opérateurs économiques, notamment ceux de la filière anacarde. Ces derniers ont sollicité un allègement des procédures de contrôle pour faciliter l’acheminement et l’exportation de la noix de cajou.



En réponse à ces préoccupations, Babacar Mbaye a annoncé l’ouverture d’une réflexion sur la mise en place de procédures spécifiques destinées à accompagner le développement de cette filière stratégique. L’objectif est de fluidifier les opérations commerciales et de renforcer la compétitivité des exportations sénégalaises.



Le directeur général des Douanes a également réaffirmé l’engagement de son administration à accompagner les grands projets d’infrastructures en Casamance, tout en poursuivant avec fermeté la lutte contre les trafics illicites et la criminalité organisée.















































Rts