Dakar : Thierno Bocoum, Babacar Ba et cie remis en liberté

Le soulagement est de mise pour les partisans de l'opposition et de la société civile. Quelques heures seulement après leur interpellation musclée à la suite d'un rassemblement aux abords de l'Assemblée nationale, Thierno Bocoum, Babacar Ba et leurs camarades ont recouvré la liberté. Ils ont pu quitter les locaux du commissariat d'arrondissement du Plateau en fin d'après-midi.



Une libération sous forte pression politique



Cette remise en liberté intervient alors qu’une véritable vague d'indignations traversait la classe politique sénégalaise. De nombreuses figures de l’opposition, à l'image de l'ancien maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall, étaient immédiatement montées au créneau pour condamner fermement ces arrestations, exigeant leur « libération immédiate et sans condition ».



Les avocats de la défense, mobilisés en masse au commissariat dès l'annonce de la garde à vue, ont confirmé que leurs clients étaient désormais libres de leurs mouvements, aucune charge lourde n'ayant finalement été retenue pour acter un déferrement au parquet.



La contestation constitutionnelle reste entière



Si Thierno Bocoum et Babacar Ba sont désormais libres, le cœur du problème n'est pas réglé. Pour rappel, leur arrestation s'était produite en marge des mobilisations citoyennes visant à dénoncer le projet de révision de la Constitution et les récents amendements portés par les députés de Pastef à l'hémicycle.



À sa sortie du commissariat, entouré de ses militants, le président du mouvement AGIR a brièvement pris la parole pour rassurer ses soutiens sur son état de santé et réaffirmer sa détermination à poursuivre le combat démocratique pour la protection des institutions.































































igfm