"De 20 à 50 kilos de cocaïne par mois" : un réseau impliquant des employés de l'aéroport Charles-de-Gaulle démantelé

Remplies de cocaïne, les valises étaient interceptées. Huit personnes ont été interpellées mardi 3 juin, dans le cadre d'un vaste trafic de cocaïne orchestré entre le Brésil et la France. Au total, et grâce à la participation active de personnes employées sur le site Roissy-Charles-de-Gaulle, ce sont des dizaines de kilos de drogue qui sortaient tous les mois du premier aéroport d'Europe pour les passagers extra-européens.





Selon nos informations, le mode opératoire s'appuyait notamment sur quatre bagagistes travaillant depuis plusieurs années sur la plateforme aéroportuaire située au nord de Paris, ainsi qu'un de leurs supérieurs hiérarchiques. Leur rôle à l'arrivée d'un avion sur le tarmac consistait à extraire certains bagages du circuit classique pour les conserver en lieu sûr avant de les exfiltrer des entrepôts de l'aéroport à l'abri des regards des douaniers. Ce vaste trafic démantelé par les gendarmes, repéré à l'origine par la Section de recherches des transports aériens (SRTA) fin 2024 l'occasion d'un contrôle dans la zone réservée aux arrivées des vols, permettait de faire sortir "20 à 50 kilos de cocaïne par mois", en provenance du Brésil.



Dans un communiqué publié vendredi 6 juin, confirmant des informations du Parisien, la gendarmerie nationale indique avoir arrêté huit suspects le 3 juin "dans les départements de l'Oise, du Pas-de-Calais, de Seine-et-Marne, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, de Seine-Saint-Denis", à la suite d'une opération conduite par 105 militaires et des services spécialisés. L'enquête, qui a duré six mois, a mis à jour "un mode opératoire méthodique (...), combinant manipulation du fret et extraction de stupéfiants".



Les autorités ont procédé à plusieurs perquisitions et saisi, comme on peut le voir sur la photo ci-dessous, une "arme de poing et munitions, un gilet pare-balle, plus de 486.000 euros en avoirs criminels sont saisis dont 101.605 euros en numéraire, de nombreux vêtements et parfums de luxe, bijoux, 5 voitures, une maison et des comptes bancaires".





"Ce dossier illustre la capacité des organisations criminelles à soudoyer des agents aéroportuaires en ciblant notamment des cadres intermédiaires non connus de la justice", prévient d'ailleurs la gendarmerie. L'enquête est actuellement menée par la SRTA.































































