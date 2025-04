De la pitié pour le Président du Palais de la République qui avoue son abdication !!! (Mansour Faye)

De la pitié pour le Président du Palais de la République qui avoue son abdication !!!



Incroyable, mais vrai…maintenant il est clairement évident que l’homme en qui les 54% des électeurs votants sénégalais ont investi de leur confiance ne gère rien du tout au delà de « l’intimité » du palais de l’avenue Léopold Sédar SENGHOR. Il est complètement déconnecté, isolé, confiné et même maintenant abasourdi par la stabilité vacillante de sa relation politique avec la secte PASTEF et son leader, chef de l’exécutif.

Ce ne serait pas excessif de dire qu’il est dans un rapport de séduction constante de SAS « demi-dieu » ravalant ses fonctions présidentielles à un niveau accessoire.

Un président de la République qui visiblement avoue sa faiblesse.

On dirait qu’il est dans une sorte de résidence surveillée.

Évidemment contre mauvaise fortune, bon cœur!

Ne pouvant exercer son impérium comme ses prédécesseurs, il affirme vouloir un premier ministre super fort, des ministres et des DG forts alors que le Sénégal n’a élu ni ministre, ni premier ministre. Il avait cru élire un président qui, avec force et éclat, exercerait ses fonctions conformément à notre Constitution.

L’aveu est pitoyable!

Ainsi, de la marche et de la vie de ce pays, il est absolument neutralisé par une force politique qu’il ne contrôle pas et un gouvernement qui empiète sur les pouvoirs constitutionnels d’un président écrasé par le costume présidentiel trop pesant…

Le discours est loquace, imprécis, diffus!!!

Après un message à la Nation lors d’une fête nationale qui célèbre l’unité nationale et la cohésion sociale, il a préféré étouffer sa voix généralement peu audible par un face à face avec la presse qui fut une catastrophe à effacer de notre mémoire collective.



Charles VI de Léopold SENGHOR mérite l’attention de ses Pangols de la petite côte.



De son intervention d’hier il ressort que le spectre de Macky SALL plane sur leur tête et leur paranoïa les amène à accuser gratuitement le Président SALL.



À ce niveau de responsabilité, le porte-parole du gouvernement aurait pu exécuter, comme en son habitude, la sale besogne mais pas le président de la République.

Le Sénégal marche vraiment sur sa tête et c’est regrettable!



Au demeurant, il faut qu’il nous dise comment et de quelle manière le président Macky Sall peut-il les empêcher de travailler? Si vraiment il veut avoir des réponses relativement à leur échec et leur incapacité à trouver des solutions aux préoccupations des sénégalais, alors ne vaudrait-il pas mieux voir à son niveau et celui de son « super fort » mentor de premier ministre?

Pire encore, le garant de l’indépendance de la justice qui demande aux populations de faire pression sur la justice elle-même!!! Quelle CATASTROPHE!!



Alors, je me demande s’il n’est pas nécessaire d’organiser une élection présidentielle anticipée pour un président élu qui nous réconcilie avec la légitimité du suffrage universel. A mon humble avis le rétrécissement de ce mandat accidentel devient de plus en plus une urgence!

L’organisation des élections présidentielles anticipées en 2027 (couplage avec les locales), pour éviter le basculement et le chaos, pourrait sauver notre très cher pays.



Cher(e)s compatriotes, parlons nous pendant qu’îl est encore temps!

Vive le Sénégal!

Vive la République!

Vive la démocratie!