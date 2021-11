De retour de Ziguinchor: Le convoi de Ousmane Sonko fait un accident, deux morts et quatre blessés

"De retour de Ziguinchor, mon convoi a fait un accident à trois kilomètres de Nioro. Pour le moment nous déplorons deux décès et quatre blessés.



Nous sommes meurtris mais acceptons la volonté divine. Nous les pleurons en pensant surtout à leurs familles.

O Seigneur, O Seigneur, enveloppe les de ton Pardon et ta Miséricorde", a posté le leader de Pastef Ousmane Sonko.



Leral compatit et présente ses condoléances à Ousmane Sonko et aux membres du Pastef et souhaite prompt rétablissement aux blessés.



De retour de Ziguinchor, le convoi qui accompagnait le président Ousmane Sonko a fait un accident à trois kilomètres de Nioro. Pour le moment, deux décès dont le cadreur et photographe de Sonko Ibrahima Fall sont parmi les victimes. Quatre blessés sont également enregistrés. Nous sommes profondément meurtris et sous le choc.

Devant cette terrible épreuve qui s'abat sur la famille des patriotes, nous nous plions à la volonté divine et prions pour le repos de l'âme des disparus en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.



























leral