Débat Mimi-Sonko : Mamadou Lamine Diallo s’engouffre dans la brèche

Le débat sur un très demandé « face à face » entre tête de liste nationale de « Benno » et celui de « Yewwi » n’est pas près de s’estomper. Mamadou Lamine Diallo, 5ème sur la liste nationale de Wallu s’immisce dans le sujet et c’est pour challenger certains anciens ministres du pouvoir comme A. Ba, A.D Sarr, Baldé, Gadio. Le leader de « Tekki » veut un débat sur l’économie et les mines en particulier. « Comme Mimi ne veut pas débattre avec Sonko, je propose, en attendant qu’elle précise sa position sur la criminalisation de l’homosexualité, que BBY désigne son champion comme A. Ba, A.D Sarr, Baldé, Gadio pour débattre d’économie et de mines en particulier », a écrit Mamadou Lamine Diallo.