Débat public avec Mimi Toure:Sonko reconnaît la suprématie de Macky Sall! (Papa Malick Guisse)

Plus incohérent que Sonko n'existe pas dans le landerneau politique sénégalais.En effet après avoir sollicité un débat public avec le Président Macky Sall,Sonko se rabat sur son envoyé spécial et tête de liste nationale:Mimi Toure.

Une brave Dame qu'il avait chosifie en l'appelant "sen lolou"! Solliciter un débat avec quelqu'un que vous avez chosifie signifie reconnaître sa propre décadence intellectuelle.

Sonko tente par tous les moyens de revendiquer une légitimité sur le dos de Barthélémy, Khalifa et les autres leaders de yewi mais aussi sur l'opposition responsable . Avec quel statut va t- il débattre avec Mimi Toure? lui qui n'est ni candidat à la députation ou tête de liste nationale.

Son concert de casseroles qui a foiré lui a permis de prendre conscience de son aura qui s'effrite de jour en jour.

Sonko est dépassé par le cours des événements ,il tire même sur le reste de l'opposition qui n’a pas accepte de le suivre dans ses enfantillages verbaux,les sénégalais ne sont pas dupes,il joue sa dernière carte pour effacer les accusations sur son dos ainsi que sur celui de ses acolytes(viol,detournement,meurtre) . Ceci est leur ambition première :se refaire une santé judiciaire,mais aussi bloquer le Président Macky sall dans ses realisations, sans se soucier de l'intérêt des sénégalais .Cette coalition soupou kandja commence à imploser à cause de leur intérêts cryptopersonnels,matérialisés par leur propension à la violence comme en atteste l'attaque des nervis de sonko sur Babacar Diop .

Le Président Macky Sall est un leader,qui pose les jalons pour insuffler le développement dans le respect et en toute responsabilité.Son ambition est de continuer ses realisations pour le bien des sénégalais d'où la nécessité de donner au Président Macky Sall qui est par ailleurs le Président de Monsieur Ousmane Sonko ,une majorité confortable à l'Assemblée Nationale !



Papa Malick Guisse

Pdt des jeunes de la coalition Adiana/BBY

guisse1981@gmail.com