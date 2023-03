Débat sur le 3e mandat de Macky Sall: La France prend position

La France refuse de s’immiscer dans les affaires internes du Sénégal. En effet, le Quai d’Orsay a, via sa porte-parole, répondu aux deux députés français, qui ont saisi, il y a quelques jours, leur ministre des affaires étrangères d’une correspondance, alertant sur la situation tendue au Sénégal, accentuée par une éventuelle candidature de Macky Sall à la Présidentielle de février 2024.



Interpellée sur ce sujet par des journalistes au cours d’un face-à-face avec la presse locale, ce vendredi, Mme Anne-Claire Legendre a d’emblée précisé qu’«il ne nous revient pas de nous prononcer sur cette question qui est hypothétique en ma connaissance ». Car, ajoute-t-elle, « il n’y a pas eu d’annonce de candidature du président Macky Sall pour un troisième mandat ».



Mme Anne-Claire Legendre rappelle que «la France, et le président de la République l’a réaffirmé lors de sa tournée en Afrique, est profondément attachée au dialogue et au respect du droit et du pluralisme politique essentiel à toute démocratie ».



Selon toujours la porte-parole du ministère des affaires étrangères de la France, Emmanuel Macron leur a demandé de parler à toutes les parties. « Aux autorités en place, comme aux oppositions et à la société civile ».

































































































seneweb