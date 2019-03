Débouté par la Cedeao, Karim saisit "immédiatement" l’Onu

Le fils de l’ex-chef de l’Etat Abdoulaye Wade n’abdique pas ! Karim Wade, parce que c’est de lui qu’il s’agit, étant purement et simplement débouté par la Cour de justice de la CEDEAO, « a immédiatement saisi le Comité des droits de l’homme des Nations Unies pour faire rétablir son droit fondamental de participer librement à la direction des affaires publiques de son pays ». C’est en tout cas ce qu’a fait savoir le collectif de ses avocats à travers un communiqué de presse parvenu à la rédaction de Seneweb.



« Karim Wade est déterminé à lutter contre l’arbitraire et l’instrumentalisation de la justice à des fins politiques », ont en effet promis Me Ciré Clédor Ly & Cie. Qui informent dans ce même texte, que la Cour de justice de la CEDEAO s’est abstenue, ce 4 mars 2019, de constater et de sanctionner «les graves violations des droits du candidat Karim Wade d’être électeur et éligible à l’élection présidentielle du Sénégal du 24 février ».



Car, relève le même communiqué, «bien qu’ayant été saisie dès le mois de novembre 2018 par une procédure d’urgence, la Cour n’a pas statué avant le premier tour de l’élection, ce qui prive de tout objet l’arrêt qu’elle vient de rendre ».



Ces robes noires considèrent d’ailleurs que cet arrêt est en contradiction flagrante avec les décisions de justice internationale qui ont déjà condamné les atteintes portées aux droits fondamentaux de leur client par l’État du Sénégal. Non sans rappeler notamment que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies vient de juger que la condamnation prononcée par la CREI contre le fils de l’ancien Président du Sénégal avait violé le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui s’impose au Sénégal.





