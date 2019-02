Début d'une Campagne Electorale à haut risque !

Ils sont finalement au nombre de 5 candidats dans les starting blocks pour aller à la rencontre du peuple.

Durant plus d'une vingtaine de jours, Macky Sall, Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Madické Niang, Issa Sall sillonneront le pays de long en large, échangeront avec leurs militants, disons plutôt leurs supporters, voire leurs mercenaires.

Ils proposeront des projets de développement d'ici 2024, ils écouteront également les attentes du Sénégal profond. Les deux candidats qui auront convaincu les électeurs seront au second tour, sinon un seul sera élu dès le premier tour.



Il faudra cependant s'attendre à un regain de tension, des insanités, des mensonges, des dénigrements, des médisances, des scènes de violences de part et d'autre.



En effet, des informations en notre possession, le thermomètre politique risque d' atteindre un niveau inquiétant, tant dans la capitale qu'à l’intérieur voire l’extérieur du Sénégal.



Cela dit, il revient aux candidats et surtout à eux de convaincre pour mériter le vote de nos concitoyens, sachant bien qu’au finish, un seul candidat sera retenu pour l’unique fauteuil présidentiel. Les perdants doivent se soumettre à la réalité des urnes, encore que pour d’éventuelles contestations, les candidats connaissent la voie à suivre.



Dès minuit, démarre officiellement la campagne électorale. Dakarposte entend innover avec de nouvelles rubriques.



Que le meilleur gagne ! Que Dieu donne au peuple Sénégalais le président qu’il mérite ! Nous savons que Dieu avait déjà décidé, nous sommes donc là pour remplir les formalités conduisant au choix du tout puissant. Que Dieu sauve le Sénégalais encore et toujours !