Décès d'ABC- L'hommage du Président de l'Association des Professionnels de l'Hôtellerie et de la Restauration du Sénégal

"Je voudrais exprimer aux peuples Sénégalais toute ma sympathie, dans cette douleur que nous partageons suite au décès de Maître Alioune Badara Cissé ABC.

Beaucoup de gens savaient ô combien nôtre relation était si forte.



Je présente mes sincères condoléances à tout le peuple Sénégalais et plus particulièrement à toute sa famille que la terre lui soit légère."



Pape Berenger N'GOM.

Président (APHORES) Association des Professionnels de l'Hôtellerie et de la Restauration du Sénégal (APHORES) et Membre du Conseil National du Tourisme (CNT).