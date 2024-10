Décès de l'Adjudant Pape Serigne Diouf-La police Sénégalaise perd un valeureux membre !

Décédé des suites d'une longue maladie, l'adjudant Pape Serigne Diouf était un pilier de la police sénégalaise.



Reconnu par tous pour son exigence, bref son professionnalisme, il revient à dakarposte que cet ancien formateur à l'école de police travaillait comme toujours avec sérieux.



Comme nous tous, il avait une famille, des aspirations, des rêves, des joies et des peines. Il était un homme, avec son cœur qui battait à sa propre mesure. Mais , ce passionné par son métier, était aussi plus que cela, car il était policier. Car, comme tout policier, il partageait une volonté – celle de protéger ses concitoyens – et un idéal – celui du service de la République.Car c’est cela, être policier. S’exposer soi-même pour le bien de tous. Le défunt limier était fidèle à cette exigence et portait avec honneur et fierté l’uniforme de la Police nationale.



D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur lui a rendu un vibrant hommage en ces termes: "C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de l'adjudant, Pape Serigne DIOUF, éminent membre de la 45ème promotion. Son parcours, marqué par un engagement sans faille, a fait de lui un instructeur respecté et un encadreur d'exception à l’École Nationale de la Police. Il a formé des générations de policiers et a contribué de manière significative au renforcement de nos forces de sécurité.

Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble de ses collègues et élèves.

Adjudant Pape Serigne DIOUF, votre dévouement ne sera jamais oublié. Vous resterez à jamais gravé dans le cœur de notre institution. Que la terre de Touba vous soit légère.Repose en paix, Jambar"A vous tous, policiers du Sénégal, la rédaction de dakarposte tient à exprimer sa profonde compassion.



Que son âme repose en paix et qu'il demeure éternellement dans les jardins de Firdawss sous lesquels coulent des ruisseaux!













njaydakarposte@gmail.com