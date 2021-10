Décès de Cheikh Niass / Les confidences de sa mère : « Ils ont malmené et tué mon unique espoir… Que la lumière soit faite et les responsables punis… »

C’est une mère inconsolable qui a toujours du mal à croire que son fils Cheikh Niass vit désormais dans un autre monde. Un fils qui est revenu au bercail pour célébrer le Grand Magal de Touba auprès de sa famille et qui va finalement décéder dans des circonstances toujours pas élucidées.



Trouvée dans sa demeure avec toute la famille éplorée, Arame Thiam se rappelle d’un digne fils qui prenait en charge toute une famille. « C’était mon unique fils sur qui comptait toute une famille. C’est vrai que je suis sa maman. Mais c’est plusieurs personnes qui deviennent orphelines de Cheikh Niass », confia désespérément la maman choquée par cette mort brutale.



Elle espère ainsi sur la justice divine pour que les responsables de cette mort non naturelle, soient punis à hauteur de leur acte parce que « Cheikh Niass, n’avait pas de pathologie » selon la famille. « Ils ont tué mon unique espoir et celui de toute une famille. Je m’en remets au Tout Puissant et que les responsables mêlés à sa mort soient punis », ajoute la maman désemparée.





































dakaractu