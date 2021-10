Décès de Cheikh Niass : Les promesses du ministre de la Justice

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Malick Sall, a déclaré, ce mardi, que justice sera rendue sur la mort de l’émigré Cheikh Niass dans les liens de la détention.



S’exprimant en marge d’un atelier de formation sur le droit communautaire dans l’espace Uemoa, il assure que «nous sommes dans un Etat de droit et même si sa famille n’avait pas réclamé justice, celle-ci sera rendue».







Maitre Sall, qui a présenté ses condoléances et celles du gouvernement, a ajouté que «les droits [de la famille de la victime] seront totalement respectés comme d’habitude».



Cheikh Niass, arrêté le 23 septembre 2021, pour avoir filmé un policier qui l’avait interpellé pour «défaut de carte grise et de police d’assurance», est décédé des suites d’une «infection grave de la Covid-19 et des complications d’un diabète sévère», selon les conclusions de l’autopsie dévoilées vendredi dernier.



Il a été inhumé le lendemain, au cimetière musulman de Cambérène.