Décès de Mohamed Samb, cadre libéral – Une perte énorme pour son ami l’ex-PM, Mohamed Abdallah Dione

Au-delà de sa famille et de ses amis proches comme l’ancien Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dione, c’est toute la classe politique sénégalaise qui a été bouleversée à l’annonce du décès de Mohamed Samb. Ancien militant très influent au Pds aux côtés de maître Abdoulaye Wade, il s’est retrouvé dans le giron du président Macky Sall bien avant que celui-ci ne devienne Chef de l’Etat. Ce dernier se dit d’ailleurs particulièrement touché et très peiné de la perte de son ami et camarade de parti qui a eu à diriger la Fédération nationale des cadres libéraux. Selon son épouse, Yacine, que nous avons pu joindre au téléphone, Mohamed Samb n’était pas, du malade. Il a juste eu un malaise à son domicile et, transporté à la Clinique de l’Amitié il perdra l’âme quelques... dix minutes plus tard. C’est pourtant sa douce moitié qui était plutôt alité mais c’est lui que Dieu rappellera.

Réputé très serviable et très loyal envers ses amis, Mohamed Samb a vécu à Caen en France. À preuve, même s’il a quitté le Pds pour l’Apr, il est resté un des fidèles amis de Me Wade auquel il était très lié.

Mais, il revient à dakarposte qu’un de ses meilleurs amis n’est autre que Mohamed Boun Abdallah Dione, l’ancien Premier ministre. Ce dernier, particulièrement touché ne se remet toujours pas de la perte de cet ami et presque parent. Car, leurs deux pères étaient également très liés et ce, depuis des lustres. Son oncle maternel également un certain Tonton Massine Mbaye qui a longtemps travaillé au consulat du Sénégal à Djeddah était aussi l’ami du père de Mohamed Dione. On comprend donc la douleur qui a saisi Boun Abdallah à l’annonce du décès de cet ami de toujours.

Dakarposte a d’ailleurs appris que Dione a très discrètement diligenté son enterrement à Tivaouane- la-Sainte où Mohamed Samb repose désormais pour l’éternité.

Pour ma part, le garderais de feu Mohamed Samb un lumineux souvenir. C’était un homme bien à tous points de vue. Il me disait souvent : “Ndiaye, je suis assuré et rassuré de ta chaleureuse sympathie et de ton indéfectible amitié”. Or, tout le mérite lui revient.

Que la terre de Tivaouane lui soit légère et puisse Dieu l'accueillir dans Son Saint Paradis.





















Mamadou Ndiaye, Dirpub dakarposte

njaydakarposte@gmail.com