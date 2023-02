Décès de l’ancienne athlète sénégalaise Kène Ndoye

Spécialiste du triple saut et du saut en longueur, Kène Ndoye a été deux fois championne d’Afrique du triple saut lors des Championnats d’Afrique de 2000 en Algérie et de 2004 (Brazzaville). Elle a été médaillée de bronze au triple saut en 2003 aux Championnats du monde d’athlétisme en salle, à Birmingham (Angleterre).



Kéne Ndoye a remporté la médaille d’or au triple saut lors des dixièmes Championnats d’Afrique d’athlétisme de Yaoundé en 1996. Elle termine à la troisième place l’édition suivante (1998) à Dakar et aux Jeux africains de 1999 à Johannesburg (Afrique du Sud).







































