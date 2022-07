Décès de manifestants le 17 juin : Les leaders de YAW dans le sud pour la présentation de condoléances.

Comme annoncé précédemment dans une déclaration à la presse, les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi se sont présentés ce mardi à Ziguinchor pour présenter leurs condoléances aux familles des victimes. Les deux décès survenus à Bignona et Ziguinchor.



La délégation composée du mandataire de la coalition Déthié Fall, d’Habib Sy, Aïda Mbodj, Cheikh Tidiane Youm, Khalifa Sall et Moussa Tine ont rejoint leurs camarades de Ziguinchor pour présenter leurs condoléances aux familles de Abdoulaye Diatta et Idrissa Goudiaby du 17 juin 2022.