Décharge de Mbeubeuss: les précisions de Karim Fofana qui risquent de fâcher les riverains

Mauvaise nouvelle pour les populations environnantes de la décharge de Mbeubeuss. Celles-ci avaient récemment manifesté pour la délocalisation de ce site, au vu des conséquences néfastes qu'il engendre sur leur environnement immédiat et leur santé.



Et bien, "la délocalisation de la décharge n'est pas à l'ordre du jour". La révélation a été faite par le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique.



Abdou Karim Fofana qui participait au Panel de Diakhao sur l'urbanisme et l'aménagement de cette commune, en a profité pour faire des précisions sur "cette bombe environnementale".



Selon lui, "il n'a jamais été question de délocalisation, l’Etat du Sénégal est dans une démarche déterminée pour la résorption de Mbeubeuss, mais aussi la mise en place de centres intégrés de valorisation des déchets qui vont permettre de passer d’un système de collecte depuis 1968 à un système de collecte de tri".



Pour rappel, le président de la République Macky Sall avait promis des concertations avec le préfet de Pikine pour la fermeture de la décharge de Mbeubeuss située dans la commune de Malika, non loin de celle de Keur Massar village.