Décision de Macky sur le 3e mandat : La réaction officielle des Etats Unis !

«Les États-Unis se félicitent de l'annonce faite aujourd'hui par le président sénégalais Macky Sall qu'il ne se représenterait pas pour un troisième mandat», a déclaré Antony Joe. Blinken, secrétaire d’Etat américain, dans un texte publié sur le site web de la Us Department of states.



Pour lui, ce sont des élections et des transitions de pouvoir libres et équitables qui donnent des institutions plus solides, des pays plus stables et plus prospères. «La déclaration claire du président Sall est un exemple pour la région, contrairement à ceux qui cherchent à saper le respect des principes démocratiques, y compris la limitation des mandats», ajoute-t-il.





Le patron de la diplomatie américaine s’est dit fier du soutien que son pays apporte au Sénégal : «Nous sommes fiers de soutenir les institutions électorales et la société civile du Sénégal dans l'important travail qu'elles accomplissent et nous continuerons à nous associer au Sénégal pour soutenir l'engagement durable du peuple sénégalais en faveur de la démocratie.





Igfm