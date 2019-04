Découverte et neutralisation d’un colis suspect - Les explications de la police nationale

Ce jour, les éléments de la Brigade d’Intervention Polyvalente (BIP), informés par les policiers du Commissariat Central de Dakar, de la découverte d’un colis suspect au niveau du Boulevard Djily MBAYE angle Ngalandou DIOUF, se sont transportés sur les lieux à bord du véhicule Artificier.



Ils ont d’abord délimité le périmètre de sécurité qui a été élargi, pour des raisons de sécurité, jusqu’à un rayon de cent cinquante mètres, avant de déployer un robot de reconnaissance.



Il s’agissait d’une valise de couleur bleu ciel verrouillée. Sa position et son volume n’étant pas propice à une quelconque manipulation, il a été procédé à une mise en rubis nette à distance avec une charge explosive.



Une fois la destruction effective, il ne restait que les débris de la valise, des journaux, des magazines, des livres et des habits.



Quelques minutes après cette opération, un individu s’est présenté, pour réclamer la propriété de la valise qu’il aurait laissée au niveau du centre culturel français sans aucune autre précision.



Il a été interpellé et transféré au commissariat du Plateau pour la suite de l’enquête.



Une équipe de sapeurs-pompiers déployée pour la circonstance a pris le relais pour effectuer des tests pour écarter tout risque de contamination.



LE BUREAU DES RELATIONS PUBLIQUES

DE LA POLICE NATIONALE