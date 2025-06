Démantèlement d’un réseau de faux documents administratifs à Pikine

Le commissariat d’arrondissement de Pikine a procédé à l’arrestation de trois (03) individus pour des faits de faux, usage de faux et association de malfaiteurs.

Ces arrestations font suite à la découverte d’un faux extrait de naissance introduit dans un dossier de demande de carte nationale d’identité. Le mercredi 28 mai 2025, l’un des mis en cause a été convoqué à la Direction de l’Automatisation du Fichier (DAF). Lors de son audition, il a reconnu avoir acheté ledit extrait pour la somme de 50 000 francs CFA auprès d’un tiers.

Les investigations ont ensuite permis l’interpellation de ce dernier, qui a admis avoir servi d’intermédiaire en facilitant l’obtention du document frauduleux auprès d’un autre individu.

Dans la foulée, une perquisition a été menée au domicile du principal suspect, identifié comme le cerveau présumé du réseau. Cette opération a permis la saisie d’une importante quantité de documents administratifs, notamment :

• 464 extraits de naissance ;

• 320 photocopies de cartes nationales d’identité ;

• 88 copies littérales d’actes de naissance ;

• 50 récépissés de dépôt de cartes nationales d’identité ;

• 41 certificats de mariage ;

• 27 volets 1 d’actes de naissance ;

• 23 certificats de domicile ;

• 14 lettres de confirmation d’acte de naissance ;

• 14 bulletins de casier judiciaire ;

• 10 cartes nationales d’identité biométriques CEDEAO ;

• 09 certificats de nationalité sénégalaise ;

• 09 bulletins de décès ;

• 07 livrets de famille ;

• 05 certificats de célibat ;

• Et plusieurs copies vierges de documents administratifs (extraits de naissance, copies littérales, casiers judiciaires, etc.).

Les mis en cause ont été déférés devant le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.