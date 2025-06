Serigne Bass Khadim Awa Ba et l'ex ministre Ndèye Sali Dieng rendent visite à Mansour Faye, Farba Ngom et Cie

En situation d’incarcération, le soutien des proches est essentiel, que ce soit pour apporter des "colis" (pour reprendre le jargon des matons, c'est à dire les paquets de repas, cadeaux, entre autres accessoires ) à la personne détenue, l’encourager à supporter l’enfermement et à " garder le moral ", ou encore pour l’aider à " résister à la "désocialisation"...



Et, comme a t'on coutume de dire, c'est dans le besoin, l'épreuve ... qu'on reconnaît ses vrais amis.



Les radars fureteurs de dakarposte, postés sur les miradors de la prison de Rebeuss, nous soufflent que le guide religieux de Touba Serigne Bass Khadim Awa Ba dit "Gaïndé Bara" et l'ex ministre Ndèye Saly Dieng ont été filmés ce mercredi dans cette citadelle .



Renseignement pris, ils étaient venus venus rendre visite à Mansour Faye, Farba Ngom, Lat Diop entre autres anciens pontes et inconditionnels de l'APR.



Inutile d'être devin pour subodorer que "Gaindé Bara" -connu comme un ami de Tahirou Sarr" s'est déjà rendu au Cap Manuel aux fins de donner du coeur au ventre (encourager ) son poto qui a maille à partir avec Dame Justice pour des dossiers connus .