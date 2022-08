Démission de Toussaint Manga du PDS : Ce qu’en pense Lamine Ba, président de la FNCL.

L’ancien coordonnateur de la fédération de Ziguinchor et membre du secrétariat national et du comité directeur du Pds a rendu publique sa démission du parti démocratique sénégalais, dans lequel il a passé 23 ans en passant par différents postes de responsabilité.



Son désormais ancien parti prend naturellement acte de cette démission, mais s'exclut de tout commentaire sur une décision qui est personnelle.



C’est ce qu’explique au bout du fil de Dakaractu, le président de la fédération nationale des cadres libéraux. Pour Lamine Ba, le commentaire ne doit pas être long à son niveau, car n’étant pas concerné par cette décision. Toutefois, il reconnaît le parcours effectué avec l’ancien député en tant que frère de parti. « Je l’ai effectivement connu en tant que frère de parti avec des responsabilités au sein du parti que le SG national Me Abdoulaye Wade lui a confiées. »



Cependant, le libéral estime que le Pds, créé depuis 1974 a connu plusieurs démissions. » « C’est un acte personnel. La personne démissionnaire donne ses propres raisons. Donc, je ne peux commenter cette décision. Je ne crois pas qu’une personne démissionnaire puisse impacter la dynamique du parti. C’est un appareil solide avec une grande expérience. Moi pour, cet acte n’est pas nouveau car, il y a plusieurs personnes qui ont quitté le parti et qui ont eu plusieurs responsabilités. Mais notre parti poursuit toujours ses activités », a laissé entendre le président de la fédération nationale des cadres libéraux au téléphone de Dakaractu...