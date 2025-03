Démission du PCA au "Soleil"- La réaction du DG, Lamine Niang

DÉMISSION DE SON POSTE DE PCA DU SOLEIL

Mody Niang, une incarnation de la vertu



En démissionnant de son poste de Président du Conseil d’Administration (PCA) de la Société sénégalaise de presse et de publications Le Soleil, Monsieur Mody Niang a, une fois de plus, démontré l’ampleur de son intégrité et de son sens du devoir.



Depuis son installation le 11 septembre 2024, après sa nomination intervenue un mois plus tôt, cet homme d’une rare droiture, à la fois généreux dans le partage et intransigeant sur les principes moraux, m’a accompagné dans ma mission de redonner à Le Soleil tout son éclat sur les scènes sénégalaise, africaine et mondiale.



Durant les sept mois où nous avons cheminé ensemble, sa générosité dans le conseil, le partage de son immense savoir et de son expérience n’a jamais fait défaut. Sa droiture a guidé chacun de ses actes et chacune de ses paroles. « Agir de telle sorte que notre comportement puisse être érigé en règle universelle » est une maxime kantienne qui, désormais, pourrait s’appliquer à Mody Niang.



Je peux témoigner de son souhait répété de se retirer depuis des mois, non par lassitude, encore moins par divergence, mais par souci de ne pouvoir honorer pleinement sa mission de PCA de Le Soleil. Il a toujours considéré son poste comme un engagement au service des autres, et non comme un privilège.



« D’autres propositions m’avaient été faites, mais lorsqu’il s’est agi de Le Soleil, j’ai donné mon accord sans hésiter. Les autorités qui m’ont confié cette responsabilité comptent sur mon expérience, dans un contexte où l’information est devenue un bien essentiel, un droit fondamental pour les populations », me confiait-il le jour de son installation comme PCA. À son contact, j’ai mesuré à quel point la transmission du savoir et le devoir de vérité étaient pour lui une vocation.



Enseignant à la retraite, Mody Niang ne s’est jamais départi de son rôle de vigie pour une gouvernance éclairée du Sénégal. À travers ses nombreux ouvrages et ses contributions intellectuelles d’une richesse remarquable, il est et restera une figure incontournable du journal Le Soleil et du paysage intellectuel sénégalais.



Au nom de tout le personnel de Le Soleil, je lui souhaite un prompt rétablissement. Qu'il vive encore longtemps parmi nous, par la grâce de ce mois béni du Ramadan.