Dénoncé par son collègue gardien pour vente de drogue, le vigile Saïdou Ba écope 6 mois d'emprisonnement ferme.

Son arrestation fait suite à une dénonciation d'un de ses collègues gardiens répondant au nom de Basile Niang. Ce dernier a alerté les gendarmes disant que son collègue Saïdou Ba profitait de ses gardes de nuit pour vendre de la drogue. Les enquêtes menées ont permis de mettre la main sur le mis en cause avec 13 cornets de chanvre indien découvert par devers lui.



Placé sous mandat de dépôt depuis le 02 octobre 2021, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Sur ce, il déclare avoir acheté le produit prohibé lors d'un voyage à Mbour. "Les pandores m'ont trouvé en train de dormir, mais j'avais 13 cornets de Yamba dans mes poches. J'ai acheté les 10 cornets à 5 000 francs et les trois autres cornets m'ont été offerts. Je ne gagne pas beaucoup dans mon travail et mes parents sont décédés", se dédouane-t-il. Par contre, il précise que la drogue était destinée à sa propre consommation.



Prenant la parole, la parquetière demande que le prévenu soit maintenu en détention et sollicite qu'il soit condamné à 1 mois ferme. La défense demande la clémence du tribunal.



Finalement, il a été déclaré coupable et condamné à 6 mois ferme.