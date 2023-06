Départ de la Minusma : entre le Mali et l’ONU, un divorce devenu inévitable

Clap de fin pour la Minusma. Le Conseil de sécurité de l'ONU a mis un terme immédiat, vendredi 30 juin, à la mission de maintien de la paix des Casques bleus au Mali – un retrait qui était réclamé par Bamako.



La résolution adoptée à l'unanimité met un terme à la la mission "à partir du 30 juin" et stipule qu'à partir du 1er juillet, les Casques bleus cesseront leurs activités pour organiser leur départ "d'ici le 31 décembre", officialisant la fin de la mission déployée depuis 2013 pour appuyer le processus politique dans ce pays et protéger les civils.



"Le réalisme impose le constat de l’échec de la Minusma, dont le mandat ne répond pas aux défis sécuritaires", dénonçait le 16 juin dernier le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, réclamant, à deux semaines de l'échéance du renouvellement de la mission, le "retrait sans délai" de la force des Nations unies.



Après d'intenses négociations, les deux parties se sont donc finalement accordées sur un départ accéléré sous six mois, une rupture qui intervient dans un contexte de tensions entre les militaires au pouvoir et l’organisation onusienne et alors que le pays est toujours confronté à une grave crise sécuritaire.





Mission de stabilisation après la crise de 2013

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) a été créée dans le sillon de l’intervention militaire française de janvier 2013. Déclenchée par le président François Hollande à la demande des autorités maliennes, l’opération Serval permet de contrer l’avancée d’une coalition de Touareg et d’islamistes radicaux vers Bamako.



Mais alors que de graves menaces sécuritaires persistent, notamment dans le Nord, le président par intérim, Dioncounda Traoré, demande à l’ONU la mise en place d’une opération de stabilisation et de maintien de la paix dans le pays, officiellement créée le 25 avril 2013.



Record de pertes humaines

Composée de 11 700 militaires et 1 600 policiers envoyés par plus de 55 pays, la Minusma a pour mission de protéger les populations, empêcher le retour d'éléments armés dans leurs bastions et soutenir le rétablissement de l’autorité de l’État à travers le territoire. Mais la réalisation de son mandat se heurte au contexte sécuritaire qui se dégrade.



L’opération Barkhane, déclenchée en août 2014 pour endiguer la menace terroriste dans tout le Sahel, peine à faire face avec ses 5 000 hommes sur ce vaste territoire de trois millions de kilomètres carrés. Un temps cantonnée au Nord, la menace terroriste gagne du terrain dans le centre, dans la zone des "trois frontières" (Mali, Burkina Faso, Niger). Les groupes islamistes armés liés à Al-Qaïda et à l’organisation État islamique y multiplient les attaques contre les populations civiles et les Casques bleus censés les protéger.



Depuis 2015, la Minusma détient le triste record du plus grand nombre de pertes humaines au sein des missions de l’ONU, devant l’opération au Darfour. Au 30 juin 2023, l’organisation comptabilise 174 personnels morts dans des attaques depuis le début de la mission il y a dix ans.



Procès en inefficacité

Si des divergences d’opinions existaient déjà en coulisse entre le gouvernement de l’ancien président Ibrahim Boubacar Keïta et l’ONU, les relations se sont sévèrement dégradées depuis l’arrivée des militaires au pouvoir à la faveur de deux coups d’État, en août 2020 puis mai 2021.



Les nouveaux dirigeants ont ouvertement fustigé à plusieurs reprises l’"inefficacité" de la Minusma, incapable "d’apporter les réponses adéquates à la situation sécuritaire au Mali".



Au cours des dernières années, le mandat de la mission a été à plusieurs reprises renforcé, à la demande des autorités maliennes, pour s’étendre au-delà de celui d’une mission de la paix classique. Mais bien qu’il autorise des mesures proactives, notamment pour la protection des civils, la Minusma doit agir en appui de l’armée et n’a pas vocation à être une force antiterroriste.



S’il se dit "parfaitement conscient" de cette réalité, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, considère que les "perspectives de maintien" de la Minusma "ne répondent pas aux impératifs de sécurité des Maliennes et des Maliens".



Accord de paix en berne

Depuis 2015, la force de l’ONU est par ailleurs censée accompagner la mise en place de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, signé à Alger, qui doit permettre une résolution politique avec les groupes rebelles du Nord. Or, là encore, la situation piétine.



"Cet accord est aujourd’hui au point mort. On a vu une dégradation de la relation entre le gouvernement et les groupes armés signataires, qui ne siègent plus, depuis un certain nombre de mois, au sein du comité de suivi de l’accord", analyse Niagalé Bagayoko, politologue, présidente de l'African Security Sector Network.



Alors que les militaires au pouvoir accusent la Minusma d’ingérence dans les affaires internes du pays, les groupes armés signataires de l’accord défendent au contraire son action. Le Cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement (CSP-PSD), regroupant ces principaux groupes, a estimé que le départ de la force onusienne serait "un coup fatal porté délibérément contre l'Accord pour la paix".