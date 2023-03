Déploiement des forces de sécurité - La Place de la Nation barricadée

Comme nous l'écrivions (voir article à la Une), la police et la gendarmerie sont en train de renforcer leur dispositif aux fins de sécuriser les biens et les personnes lors des manifs prévues ce jeudi.

Selon des sources sécuritaires, les autorités ont obtenu des renseignements précis sur des actes graves qui pourraient survenir y compris des assassinats de personnalités dont des célébrités acquis à la cause du régime marron entre autres personnalités politiques et c'est ce qui motive ce déploiement exceptionnel par monts et par vaux (un peu partout).

Quant à la Place de l'Obélisque, les radars fureteurs de dakarposte nous soufflent qu'elle fait l'objet d'une attention particulière car des malfrats ont l'intention d'y commettre des forfaits pour saboter la fête du 4 avril. Mais, les forces de l'ordre veillent au grain.



Dans la foulée, nous avons appris que les plus hautes autorités du pays ont passé des consignes pour que tout (allusion faite au défilé du 4 Avril prochain) se déroule "avant, pendant et après" dans un climat serein.



Selon des informations fiables en notre possession, il ressort que nos classes dirigeantes ont pris en amont toutes les mesures permettant d’évaluer et de détecter les risques de débordements.

Le mobilier urbain, les chantiers du BRT et les bâtiments publics et/ou privés repérés comme des cibles possibles, sont protégés. L'impressionnant déploiement des forces de défense et de sécurité à tous les coins de rue est assez révélateur.



"Il conviendra également (…) d’assurer une sécurisation particulière des transports en commun, de prévoir une prise en compte immédiate de toute violence urbaine et phénomène de bandes" lâche au bout du fil une source au parfum de ce qui se trame dans les plus hautes sphères de l'Etat. "Et, conclut notre interlocuteur, les autorités ont prévu des mesures drastiques en marge de cette fête nationale. Plusieurs agents de police, gendarmes etc... ont été mobilisés en une multitude d'endroits, notamment sur la Place de la Nation, un périmètre de sécurité avec des fouilles au corps et des fouilles des sacs a été instauré. Toute manifestation hostile à cette fête prévue le 4 Avril prochain est interdite dans un large secteur. Qui plus, les débits de boissons et les restaurants, boutiques... aux alentours sont fermés pour des raisons de sécurité"







clounjay@yahoo.fr