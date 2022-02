Dernière minute : Mame Birane Mbengue arrêté dans l’affaire des terrains offerts aux joueurs du Sénégal

D’après les informations exclusives de SeneNews, la Section des Recherches vient de mettre la main sur Mame Birane Mbengue, coordonnateur du collectif Taank, qui regroupe des jeunes de Ngor, Ouakam et Yoff.



C’est une affaire qui pend une tournure inattendue. Après la manifestation des jeunes de Ouakam, Ngor et Yoff contre l’octroi des terrains à Dakar aux joueurs du Sénégal après leur victoire, la Section des Recherches est entrée en jeu. D’après nos informations, les pandores ont mis la main sur Mame Birane Mbengue, coordonnateur du mouvement Taank.



Il a été arrêté non seulement pour la manifestation, mais également pour ses propos. Interrogé récemment par SeneNews, il mettait en garde l’Etat et demandait aux joueurs de restituer les terres. « Les Lions doivent restituer les 200 mètres carrés offerts par le chef de l’État. La légitimité de ces terres ne revient pas à l’État du Sénégal », disait-il.