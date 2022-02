Des échanges de tirs entendus à Kiev, l'armée russe se rapproche

La guerre continue en Ukraine ce vendredi. l'objectif de l'armée russe semble maintenant de prendre Kiev et de faire chuter le pouvoir en place. L'opération militaire "spéciale" a été annoncée dans la nuit de mercredi à jeudi par le président Vladimir Poutine. En réponse, les pays occidentaux ont infligé au Kremlin des sanctions "dévastatrices", selon le président des Etats-Unis Joe Biden. Pourtant le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, se plaint d'une réponse "trop lente" de la communauté internationale.





Vladimir Poutine appelle l'armée ukrainienne à "prendre le pouvoir" à Kiev. Le président russe, qui affirme combattre des "terroristes" en Ukraine, qualifie le pouvoir ukrainien de "clique de drogués et de néonazis".



Au deuxième jour de l'offensive russe en Ukraine, les troupes russes continuent leur progression avec pour objectif premier de s'emparer de la capitale Kiev, visée par un raid blindé, et qui pourrait tomber en quelques jours.

Après une phase initiale de frappes sur l'ensemble du pays visant à conquérir la supériorité aérienne et à paralyser les centres de commandement adverses, les troupes russes déployées au sol avancent désormais sur plusieurs axes de pénétration du nord, de l'est et du sud de l'Ukraine.

Mais l'effort militaire principal se porte sur Kiev, où de premiers combats ont éclaté.

Jeudi, une brigade d'assaut aéroportée a saisi en quelques heures l'aéroport militaire de Gostomel, aux portes de la capitale, que l'armée ukrainienne a affirmé voir repris, des informations que l'AFP n'était pas en mesure de confirmer, et des unités de blindés arrivées du nord faisaient route vers la ville.

Des troupes russes approchaient également vendredi de Kiev depuis le nord-est et l'est, selon la page Facebook de l'état-major de l'armée ukrainienne.

"Au niveau stratégique: objectif clair numéro un de s'emparer de Kiev" en "quelques jours" et "l'installation d'un nouveau gouvernement, et traque de l'ancien avec peut-être l'emploi de forces spéciales", commentait vendredi l'historien militaire français Michel Goya sur son compte Twitter.

"Le président ukrainien est en danger", renchérit Alexandra Goujon, spécialiste française de l'Ukraine et maître de conférences à l'Université de Bourgogne, à Dijon (est). "Vladimir Poutine a parlé de dénazification. L'ambassadeur russe à l'ONU parle d'éliminer la junte au pouvoir en Ukraine".