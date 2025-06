Des hauts gradés et plusieurs scientifiques du nucléaire iranien tués dans les attaques israéliennes

Sur X, l'armée israélienne réagit après l'annonce de la mort de 9 scientifiques travaillant sur le programme nucléaire iranien : "Tous les scientifiques et experts éliminés (...) ont joué un rôle clé dans le développement des armes nucléaires iraniennes". "Leur élimination constitue un coup dur pour la capacité du régime à acquérir des armes de destruction massive", écrivent les forces de défenses israéliennes, en légende d'une courte vidéo illustrant les dernières attaques.







La télévision d'Etat iranienne a annoncé samedi la mort de trois autres scientifiques du nucléaire dans les attaques israéliennes massives en Iran, portant à neuf le nombre total de ces experts dont la mort a été confirmée par Téhéran depuis vendredi.



"Trois scientifiques nucléaires du pays — Ali Bekaei Karimi, Mansour Asgari et Saeed Borji — ont été tués lors des attaques terroristes du régime sioniste", a rapporté la télévision d'Etat, après une première annonce la veille de la mort de six scientifiques. L'armée israélienne a annoncé samedi de son côté avoir tué neuf scientifiques, en publiant une liste de leurs noms.