Des jeunes portés disparus après avoir contracté des prêts à la DER depuis 2021

Dans le cadre d’une opération de Tabaski, des jeunes entrepreneurs du foirail de Diamaguene ont décidé, en 2021, de saisir la DER/FJ pour obtenir un garanti de financement pour ficeler leur projet.



Après avoir obtenu le prêt, grâce à la banque PAMECAS, ces jeunes ont disparu de la nature et on refusé de payer leur dette avec chacun 10 millions de FCFA à leur compte.







Selon Libération, le groupe PAMECAS a déposé une plainte pour rentrer dans ses fonds.



Parmi eux, 5 bénéficiaires ont été identifiés, arrêtés et déférés au parquet de Pikine Guédiawaye. Seule 1 parmi eux a payé pour éviter la prison.



































