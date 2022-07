Des nervis s’invitent dans les élections

A Touba, Ziguinchor et Guédiawaye, les électeurs ont signalé la présence de nervis dans certains lieux de vote. Le fait est avéré car à Touba des membres de Benno ont été arrêtés alors qu’ils avaient par devers eux des bulletins de vote, puis ils ont été relâchés. Mais ces militants étaient protégés par des nervis qui intimidaient tous ceux qui voulaient s’opposer à leurs desseins. A Ziguinchor, Guy Marius Sagna a signalé un bus de 52 places rempli de nervis, tandis qu’à Guédiawaye des bagarres ont éclaté entre électeurs et personnes qualifiées de nervis et qui ont été repoussées. C’est dire que même si les choses se déroulent dans le calme, il se trouve toujours quelques esprits retors qui veulent imposer leur volonté même par la force.