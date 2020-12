Des pandémies futures encore plus graves que le Covid-19 ? L’OMS tire la sonnette d’alarme

Depuis le début de la pandémie de Coronavirus, près de 1,7 millions de personnes sont mortes. Un bilan dramatique qui va continuer d’évoluer dans les prochains mois. Et si la situation semble pointer en direction d’une sortie de crise, le pire ne serait pas dernière nous. Lors de sa dernière conférence de presse, le 27 décembre, l’Organisation Mondiale de la Santé a expliqué que de prochaines pandémies pourraient bel et bien voir le jour et qu’elles pourraient être encore plus graves que celle-ci.





Le pire à venir ?

« C’est une sonnette d’alarme. Cette pandémie a été très sévère. Elle s’est répandue à travers le monde très rapidement et elle a touché chaque recoin de la planète, mais ce n’est pas nécessairement la pire. », a expliqué Michael Ryan, le responsable de l’OMS en charge des situations d’urgence.



Celui-ci a soulignait que si le virus « se transmet très facilement et tue des gens […] son taux de mortalité est relativement bas par rapport à d’autres maladies émergentes. » Pour lui, il est donc essentiel de « nous préparer à l’avenir à quelque chose qui sera peut-être encore pire. »



Loin d’être prêts

Si l’arrivée des vaccins en un peu moins d’un an contre le Coronavirus semble montrer une possibilité de réagir rapidement, cela ne semble pas être l’avis des scientifiques. Bruce Aylward, conseiller de l’OMS, a poursuivi en soulignant que tout autour de la planète, les choses restaient instables :



« Nous sommes dans la deuxième et troisième vague de ce virus et nous ne sommes toujours pas prêts et capables de les gérer. Même si nous sommes mieux préparés, nous ne sommes pas totalement prêts pour (la pandémie) actuelle, et encore moins pour la prochaine. »

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, s’est lui contenté de balancer ses propos. Il estime que certaines choses sont positives : « En termes de prise de conscience, je pense que nous y sommes. » En revanche, il affirme qu’il va falloir « être vraiment sérieux » et avoir « plus d’ambition ».