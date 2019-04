Des réserves d’argent liquide trouvées chez Omar El-Bechir

130 millions de dollars en liquide ont été retrouvé au domicile de l'ex-président soudanais Omar El-Bechir.

Les services de sécurité ont trouvé des liasses de plusieurs devises étrangères chez l'ancien homme fort de Khartoum notamment des euros, des dollars mais aussi des livres soudanaises pour un total de plus de 130 millions de dollars.

Une source judiciaire soudanaise a déclaré à l'agence Reuters que des valises pleines dont le contenu est estimé à plus de 351.000 dollars, 6 millions d'euros et cinq milliards de livres soudanaises (105 millions de dollars) avaient été retrouvées chez M. Bechir.